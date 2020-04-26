НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона

За последние три дня стороны провели несколько звонков, в которых подробно обсудили тему – об этом написал в своей колонке журналист NY Post Ларри Брукс. По данным Брукса, со стороны НХЛ были комиссионер Гэри Беттмэн, заместитель Беттмэна – Билл Дэйли и вице-президенты Лиги Колин Кэмпбелл и Стив Петрос. Со стороны профсоюза – четыре функционера и несколько игроков: Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси.

На этих совещаниях НХЛ и профсоюз игроков обсуждали следующие детали:

1. План по возобновлению сезона во время разгара пандемии.

2. Будут ли проходить матчи лишь в нескольких базовых городах. Брукс написал о Торонто и Коламбусе. Журналист также написал, что это очень смущает обе стороны, потому что много игроков (особенно перед плей-офф) надолго уедут от своих семей.

Поэтому НХЛ предложила вариант разбить США и Канаду на некоторые территории и сформировать дивизионы под плей-офф.

3. Как возобновление сезона повлияет на игроков, находящихся в зоне риска. В числе таких игроков – хоккеисты с диабетом и те, кому ранее диагностировали онкологические заболевания.

4. Будет ли проводиться тестирование игроков. Брукс написал, что это проблема, поскольку в каждой команде минимум 60 человек (включая игроков, тренерский штаб, прочих сотрудников). Брукс задает вопрос НХЛ: как Лига справится с таким числом тестов и где закупить необходимое оборудование в полном объеме.

Брукс в своей колонке выделил вопросы, которые НХЛ и профсоюз игроков обсудят на предстоящих совещаниях: