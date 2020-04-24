Россия сыграет с Чехией и Швейцарией на групповом этапе ОИ-2022

Еще один соперник россиян станет известен после квалификации.

Состав групп на ОИ-2022:

🏒 Группа А: Канада (1-е место в рейтинге сборных), США (6), Германия (7), Китай (12).

🏒 Группа В: Россия (2), Чехия (5), Швейцария (8) +команда из квалификации.

🏒 Группа С: Финляндия (3), Швеция (4) + две команды из квалификации.