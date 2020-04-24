Олимпиада-2022
Хоккей
Россия (х)
Россия сыграет с Чехией и Швейцарией на групповом этапе ОИ-2022
24 апреля 2020, 13:30
Еще один соперник россиян станет известен после квалификации.
Состав групп на ОИ-2022:
🏒 Группа А: Канада (1-е место в рейтинге сборных), США (6), Германия (7), Китай (12).
🏒 Группа В: Россия (2), Чехия (5), Швейцария (8) +команда из квалификации.
🏒 Группа С: Финляндия (3), Швеция (4) + две команды из квалификации.
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