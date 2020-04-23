«Спартак» согласен предоставить «Открытие-Арену» для размещения больных коронавирусом

Об этом заявил гендиректор клуба Томас Цорн:

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Газпром Арену» можно будет использовать для развертывания госпиталя.

По данным ВОЗ, после 22 апреля в России инфицировано 57999 человек. Скончались 513.