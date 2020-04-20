Рома
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Игроки «Ромы» отказались от зарплаты на 4 месяца. Они могут получить деньги в случае спортивных успехов
20 апреля, 13:25
«Рома» объявила об этом официально на своем сайте. Причина – пандемия коронавируса. Основные положения:
- От зарплаты на четыре месяца отказались не только футболисты, но и тренерский штаб;
- Эти месяцы – март, апрель, май, июнь;
- От части зарплаты откажется руководство клуба;
- Была согласована компенсация зарплаты работникам клуба;
- При возобновлении сезона игроки и тренеры могут получить выплаты при достижении определенных результатов.
О возобновлении сезона в Италии пока ничего не известно, но 4 мая в стране могут разрешить тренировки.
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