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Игроки «Ромы» отказались от зарплаты на 4 месяца. Они могут получить деньги в случае спортивных успехов

20 апреля, 13:25

«Рома» объявила об этом официально на своем сайте. Причина – пандемия коронавируса. Основные положения:

  • От зарплаты на четыре месяца отказались не только футболисты, но и тренерский штаб;
  • Эти месяцы – март, апрель, май, июнь;
  • От части зарплаты откажется руководство клуба;
  • Была согласована компенсация зарплаты работникам клуба;
  • При возобновлении сезона игроки и тренеры могут получить выплаты при достижении определенных результатов.

О возобновлении сезона в Италии пока ничего не известно, но 4 мая в стране могут разрешить тренировки.

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Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
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