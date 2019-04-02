Японцы обновили робота CUE. Теперь его научили бросать трехочковые

Завод «Тойота» спонсирует баскетбольную команду «Альварк» и экспериментирует с роботами. В июле 2018-го там изобрели робота CUE. Его научили без промахов исполнять штрафные, но только из статичного положения.

К перемещению CUE не способен, а для его установки требуется несколько живых людей.