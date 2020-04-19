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#Брайтон #Футбол #коронавирус #АПЛ

Стадион «Брайтона» станет центром тестирования на коронавирус

19 апреля 2020, 22:41

«Брайтон» согласовал эту меру с Национальной службой здравоохранения Англии. На стадионе в это время будут работать около 50 врачей, клуб установил планку в 1000 тестов в день.

«Брайтон» уже выделил тысячу билетов для врачей и других сотрудников, занятых на стадионе во время пандемии коронавируса – когда сезон АПЛ возобновится, они бесплатно придут на домашние матчи команды.

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