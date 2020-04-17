Хоккейный чемпион мира Марков завершил карьеру в 41 год

О решении Андрея Маркова сообщил его агент: «Андрей принял решение закончить свое славное выступление, которое начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома».

В России Марков играл за «Химик», «Динамо», «Витязь», «Ак Барс» и «Локомотив», дважды выигрывал чемпионат;

В НХЛ 15 сезонов играл за «Монреаль»;

Выигрывал чемпионат мира в Канаде (2008);

Дважды участвовал в матче звезд НХЛ;

Трижды выступал на Олимпийских играх.