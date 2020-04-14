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#коронавирус #Футбол #Биатлон #Теннис #Карим Бензема #Мартен Фуркад #Виссам Бен-Йеддер

Французские спортсмены собрали 107 тысяч евро на благотворительном аукционе

14 апреля 2020, 10:42

Аукцион провел Fondation Hôpitaux. Организация помогает заболевшим и людям, которые за ними ухаживают. Биатлонист Мартен Фуркад, теннисист Жо-Вильфред Тсонга, футболисты Карим Бензема, Бенжамен Менди и Виссам Бен-Йеддер – участвовали они и еще несколько спортсменов. Выставили 89 лотов, собрали 107730 евро. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

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