Формула 1
Формула 1 назвала топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при
10 апреля 2020, 13:55
Видео с лучшими моментами из гонок можно посмотреть здесь.
1. Найджел Мэнселл. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1987 год
2. Айртон Сенна. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 1991 год
3. Льюис Хэмилтон. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 2008 год
4. Фернандо Алонсо. Гран-при Европы, Валенсия, 2012 год
5. Ники Лауда. Гран-при Австрии, Остеррайхринг, 1984 год
6. Джим Кларк. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1965 год
7. Фелипе Масса. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 2008 год
8. Михаэль Шумахер. Гран-при Европы, Нюрбургринг, 1995 год
9. Джузеппе Фарина. Гран-при Италии, Монца, 1950 год
10. Ален Прост. Гран-при Франции, Дижон, 1981 год.
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