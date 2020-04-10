Формула 1
Поделиться:
Комментарии:
0
#Формула 1

Формула 1 назвала топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при

10 апреля 2020, 13:55

Видео с лучшими моментами из гонок можно посмотреть здесь.

1. Найджел Мэнселл. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1987 год 
2. Айртон Сенна. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 1991 год 
3. Льюис Хэмилтон. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 2008 год 
4. Фернандо Алонсо. Гран-при Европы, Валенсия, 2012 год 
5. Ники Лауда. Гран-при Австрии, Остеррайхринг, 1984 год 
6. Джим Кларк. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1965 год 
7. Фелипе Масса. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 2008 год 
8. Михаэль Шумахер. Гран-при Европы, Нюрбургринг, 1995 год 
9. Джузеппе Фарина. Гран-при Италии, Монца, 1950 год 
10. Ален Прост. Гран-при Франции, Дижон, 1981 год.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Наши материалы про Формулу 1
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
Из-за коронавируса Формула 1 тоже ушла в онлайн. Провела виртуальный кубок, в котором участвовал Куртуа
Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Формула 1