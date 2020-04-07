НБА примет решение о возобновлении сезона не раньше мая

Об этом рассказал комиссионер НБА Адам Сильвер: «По сути, я сказал на прошлой неделе, что мы должны признать ситуацию. В апреле мы не сможем принимать какие-либо решения. Я не думаю, что это обязательно означает, что 1 мая мы будем в таком же положении. Все это просто для успокоения».

Сильвер объяснил, что лига и команды постоянно обсуждают различные варианты, но делать прогнозы пока слишком рано. Поэтому и официального решения не будет.