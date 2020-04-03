Бельгия первой в Европе завершила футбольный чемпионат. Окончательное решение утвердят 15 апреля

Официальный сайт бельгийской лиги выпустил сообщение, в котором подтвердил остановку чемпионата из-за пандемии коронавируса. Теперь требуется одобрить это решение на генеральной ассамблее 15 апреля.

До окончания регулярного чемпионата оставался один тур, но дальше был запланирован плей-офф.

Чемпионом Бельгии будет признан «Брюгге» (лидирует с отрывом в 15 очков), в Лиге чемпионов также сыграет «Гент». В Лигу Европы квалифицируются «Шарлеруа», «Стандард» и «Антверпен».

Планируется, что финал Кубка будет сыгран, когда будет возможно – в нем встретятся «Брюгге» и «Антверпен».

По поводу вылета – с большей долей вероятности все клубы останутся в лиге, к ним добавятся еще два с низшего дивизиона, и в следующем сезоне сыграют 18 команд.

На данный момент в Бельгии 15 тысяч человек заражены коронавирусом. Более тысячи – погибли.