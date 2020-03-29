Оливье Жиру
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#Оливье Жиру #Футбол #АПЛ #Челси #Фрэнк Лэмпард

Лэмпард заблокировал трансфер Жиру в «Интер», а потом вернул его в основу

29 марта, 10:02

www.imago-images.de/Global Look Press

Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал о переговорах с другими клубами во время зимнего трансферного окна. Все возможные сделки заблокировал Фрэнк Лэмпард. Жиру вел переговоры с «Интером», «Лацио» и «Лионом», еще его просматривал «Тоттенхэм». Приоритетом Жиру был трансфер в «Интер» – об этом он разговаривал с Антонио Конте.

«Я видел впереди шесть сложных месяцев. Именно поэтому у меня было желание сменить обстановку. Я пытался уехать в январе. Все было сделано, но в итоге «Челси» не захотел меня отпускать», – сказал Жиру.

Дальше Жиру вышел на матч Кубка Англии с «Ливерпулем» и отыграл 61 минуту против «Баварии» в Лиге чемпионов. До январского ТО он только два раза был в старте в матчах АПЛ, после – три. Жиру забил «Тоттенхэму» и «Эвертону» (оба матча «Челси» выиграл).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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