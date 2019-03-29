Дэнни Гринн
НБА
Торонто (б)
Нюй-Йорк Никс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дэнни Гринн #НБА #Торонто (б) #Нюй-Йорк Никс

Зритель попросил лидера «Торонто» не загораживать вид на чирлидерш. Тот станцевал и отошел

29 марта 2019, 17:58

«Эй, Дэнни, отойди с дороги. Я хочу посмотреть на чирлидерш», – крикнул зритель из первого ряда на матче «Никс» и «Торонто» защитнику Дэнни Гринну. 

Гринн в ответ показал пару крутых движений, натягивая кофту, и красиво отошел. 

Дэнни Гринн в этом сезоне провел за «Торонто» 74 матча (все в стартовом составе) – это второй результат в команде (на один больше только у Паскаля Сиакама).

«Торонто» идет вторым в Восточной конференции.

Еще по теме
«Оклахома» подписала игрока «Майами», отчисленного из-за антисемитских высказываний. И спустя неделю исключила его
«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в сезоне. Это восьмая в истории НБА команда с таким антирекордом
«Хьюстон» стал единственным клубом НБА, у которого есть серии из 20+ побед подряд и 20+ поражений подряд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дэнни Гринн
#НБА
#Торонто (б)
#Нюй-Йорк Никс