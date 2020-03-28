Криштиану Роналду
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коронавирус
Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры
28 марта, 10:42
О помощи от Роналду в связи с эпидемией коронавируса рассказал региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педру Рамос.
Он заявил, что между футболистом и органами здравоохранения установлен контакт. Пять аппаратов искусственной вентиляции легких Роналду купил для медучреждений Мадейры.
Сам Роналду сейчас находится на карантине в Португалии, у трех его одноклубников по «Ювентусу» выявили коронавирус.
В Португалии сейчас зафиксировано более 3500 случаев заражения коронавирусом. Умерло 60 человек.
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