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#Бавария #Бундеслига #Люка Эрнандес

«Бавария» купила Люку Эрнандеса за 80 млн и побила рекорд Германии

27 марта 2019, 20:50

«Бавария» объявила о покупке чемпиона мира – новичком клуба станет французский защитник «Атлетико» Люка Эрнандес. 

  • Он будет играть за «Баварию» с лета 2019 года
  • Контракт заключен на пять лет – до лета 2024-го
  • «Бавария» заплатит за футболиста 80 млн евро. Это рекорд и для клуба, и для всего немецкого футбола
  • При медобследовании было диагностирована травма связки колена, поэтому по согласованию с «Атлетико» Эрнандес будет прооперирован

Таким образом, на краях обороны «Бавария» со следующего сезона будут играть два чемпиона мира. В январе мюнхенский клуб сообщил о подписании контракта с Бенджамином Паваром. 

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