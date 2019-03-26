Франция
Исландия
Самуэль Умтити
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#Франция #Франция #Исландия #Самуэль Умтити

Три цифры о том, как хороши лидеры Франции

26 марта 2019, 08:34

30 

Мбаппе стал самым молодым французом, который сыграл 30 матчей за сборную. Ему всего 20 лет и три месяца. Он улучшил прошлый рекорд Карима Бензема на 2,5 года.  

Кстати, Squawka подсчитала, что Мбаппе за карьеру делает результативное действие каждые 83,5 минут. В 169 матчах за клуб и сборную у него 91 гол + 48 ассистов. 

35 

Голов забил Жиру за сборную. Обошел в историческом рейтинге Трезеге. Теперь впереди у него только двое – Платини (41) и Анри (51). 

Легендарный топ-5 теперь такой: 

Анри (51) 
Платини (41) 
Жиру (35) 
Трезеге (34) 
Зидан (31) 

100 

Это проценты. Самюэль Умтити показал стопроцентную точность пасов в игре с Исландией. Плюс забил гол. Opta передает, что среди французов это рекорд десятилетия.

 

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