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«Наполи» возобновит тренировки 25 марта в разгар эпидемии коронавируса в Италии
21 марта, 10:37
«Наполи» официально сообщил о возобновлении тренировок. Клуб не будет ждать апреля, хотя все спортивные мероприятия в Италии отменены до 3-го числа, и начнет тренироваться еще за неделю до этого месяца.
Сообщается, что единственными представителями клубов, кто хотел возобновить тренировки до 4 апреля, были президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и владелец «Лацио» Клаудио Лотито.
Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази считает, что возобновлять тренировки до 3 апреля опасно для здоровья игроков. Сезон в Серии А продолжится в лучшем случае в мае.
По данным SCMP, в Италии зафиксировано 47 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Умерли четыре тысячи человек.
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