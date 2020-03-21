«Наполи» возобновит тренировки 25 марта в разгар эпидемии коронавируса в Италии

Сообщается, что единственными представителями клубов, кто хотел возобновить тренировки до 4 апреля, были президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и владелец «Лацио» Клаудио Лотито.

Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази считает, что возобновлять тренировки до 3 апреля опасно для здоровья игроков. Сезон в Серии А продолжится в лучшем случае в мае.

По данным SCMP, в Италии зафиксировано 47 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Умерли четыре тысячи человек.