Дмитрий Скопинцев
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Краснодар
«Краснодар» представил Скопинцева видеонарезкой лучших моментов его игры
19 февраля 2019, 20:53
Сегодня «Краснодар» объявил о покупке Дмитрия Скопинцева из «Ростова». Футболист способен на флангах защиты или слева в полузащите, в нынешнем сезоне играл по всему левому флангу в ростовской расстановке 5-3-2.
Трансфер составил 4,4 млн евро, не считая бонусов. Скопинцеву – 21 год, у него есть опыт выступления в молодежной сборной России.
YouTube-канал «Краснодара» встретил Скопинцева подборкой фрагментов его игры в сезоне.
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