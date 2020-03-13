В Санкт-Петербурге до конца апреля запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек

С 16 марта по 30 апреля власти Санкт-Петербурга не допустят проведения массовых мероприятий, в которых участвуют более тысячи человек. Также не рекомендовано посещать менее масштабные мероприятия. Причина – коронавирус.

За это время у «Зенита» запланировано два домашних матча – с «Крыльями Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля). Предполагается, что дома пройдет и кубковый матч со «Спартаком» (23 апреля).

У хоккейного СКА – домашние матчи против «Йокерита» 17 и 19 марта.