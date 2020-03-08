Лионель Месси
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Криштиану Роналду
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#Лионель Месси #Футбол #Криштиану Роналду #Барселона #Примера #Реал Сосьедад

Месси – лучший бомбардир в истории топ-5 лиг. За последний год Роналду отбирал у него это звание

08 марта 2020, 13:11

Гол в ворота «Реала Сосьедад» стал для Месси 438-м в чемпионате Испании. И это на 1 мяч больше, чем у его ближайшего преследователя – Криштиану Роналду. У Роналду 437 голов в 540 матчах.

А так выглядит бесконечная голевая гонка между Месси и Роналду:

2 апреля 2019 года: Месси забивает 415-й гол и обгоняет Роналду.

2 февраля 2020 года: на счету Роналду 435 забитых мячей, он снова первый.

7 марта 2020 года: Месси забирает первую строчку у Роналду.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Месси и Роналду – достойные соперники, и их соперничество легендарно:
Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
1000 матчей Роналду – в одной картинке 👑
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