Константин Рауш
РПЛ
Футбол
Николай Комличенко
Динамо
Каждый ассист Рауша гарантирует «Динамо» набранные очки
07 марта 2020, 19:05
«Динамо» с минимальным счетом обыграло «Тамбов» (1:0). Единственный мяч забил Николай Комличенко. В моменте с голом ему ассистировал Константин Рауш, для которого это третий голевой пас в сезоне РПЛ.
Как завершались матчи с ассистами Рауша:
- «Динамо» – «Ахмат» – 1:1
- «Рубин» – «Динамо» – 0:1
- «Динамо» – «Тамбов» – 1:0
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