Константин Рауш
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Николай Комличенко
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#Константин Рауш #РПЛ #Футбол #Динамо #Николай Комличенко

Каждый ассист Рауша гарантирует «Динамо» набранные очки

07 марта 2020, 19:05

«Динамо» с минимальным счетом обыграло «Тамбов» (1:0). Единственный мяч забил Николай Комличенко. В моменте с голом ему ассистировал Константин Рауш, для которого это третий голевой пас в сезоне РПЛ.

Как завершались матчи с ассистами Рауша:

  • «Динамо» – «Ахмат» – 1:1
  • «Рубин» – «Динамо» – 0:1
  • «Динамо» – «Тамбов» – 1:0
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