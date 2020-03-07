Каждый ассист Рауша гарантирует «Динамо» набранные очки

«Динамо» с минимальным счетом обыграло «Тамбов» (1:0). Единственный мяч забил Николай Комличенко. В моменте с голом ему ассистировал Константин Рауш, для которого это третий голевой пас в сезоне РПЛ.

Как завершались матчи с ассистами Рауша: