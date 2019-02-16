Лига чемпионов
Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ. Мюнхен – конкурент
16 февраля 2019, 13:05
Финал нынешней Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, следующей – в Стамбуле. А на проведение главного матча ЛЧ в сезоне-2020/21 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен. Российская сторона уже подала заявку в УЕФА, информацию подтвердило РИА.
Шансы достаточно велики: на арене «Санкт-Петербург» уже успешно проводились матчи еврокубков, Кубка конфедераций и чемпионата мира. А «Альянц-Арена» не так давно принимала финал ЛЧ – в 2012 году.
УЕФА объявит имя победителя в мае-июне нынешнего года.
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