Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ. Мюнхен – конкурент

Финал нынешней Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, следующей – в Стамбуле. А на проведение главного матча ЛЧ в сезоне-2020/21 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен. Российская сторона уже подала заявку в УЕФА, информацию подтвердило РИА.

Шансы достаточно велики: на арене «Санкт-Петербург» уже успешно проводились матчи еврокубков, Кубка конфедераций и чемпионата мира. А «Альянц-Арена» не так давно принимала финал ЛЧ – в 2012 году.

УЕФА объявит имя победителя в мае-июне нынешнего года.