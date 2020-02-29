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«Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры Серии А перенесены на май из-за коронавируса
29 февраля, 14:41
Главный матч 26-го тура чемпионата Италии отменен.
По той же причине не состоятся и игры «Милан» – «Дженоа», «Парма» – СПАЛ, «Удинезе» – «Фиорентина» и «Сассуоло» – «Брешиа».
Ранее сообщалось, что все эти пять матчей пройдут в срок, но без зрителей.
Новая дата проведения этих матчей – 13 мая. Это между 36-м и 37-м турами Серии А.
На 13 мая был запланирован финал Кубка Италии. Он перенесен на неделю позже – 20 мая.
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