Все шесть голов в Лиге чемпионов Гнабри забил в Лондоне

В матче группового этапа ЛЧ Гнабри оформил покер против «Тоттенхэма» (7:2). В плей-офф он дважды отличился в игре против «Челси» (3:0). «Бавария» выиграла все три матча Лиги чемпионов против лондонских команд.

За четыре домашних матча в этом сезоне Лиги чемпионов весь «Челси» забил шесть голов. У команды одинаковые показатели с Гнабри.