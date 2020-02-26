Серж Гнабри
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#Серж Гнабри #Лига чемпионов #Футбол #Бавария #Челси #Тоттенхэм

Все шесть голов в Лиге чемпионов Гнабри забил в Лондоне

26 февраля 2020, 00:51

В матче группового этапа ЛЧ Гнабри оформил покер против «Тоттенхэма» (7:2). В плей-офф он дважды отличился в игре против «Челси» (3:0). «Бавария» выиграла все три матча Лиги чемпионов против лондонских команд.

За четыре домашних матча в этом сезоне Лиги чемпионов весь «Челси» забил шесть голов. У команды одинаковые показатели с Гнабри.

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Гнабри мечтал побить рекорды Болта и подсмотрел празднование голов из НБА. А мог вообще бросить футбол
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