Серж Гнабри
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Тоттенхэм
Все шесть голов в Лиге чемпионов Гнабри забил в Лондоне
26 февраля 2020, 00:51
В матче группового этапа ЛЧ Гнабри оформил покер против «Тоттенхэма» (7:2). В плей-офф он дважды отличился в игре против «Челси» (3:0). «Бавария» выиграла все три матча Лиги чемпионов против лондонских команд.
За четыре домашних матча в этом сезоне Лиги чемпионов весь «Челси» забил шесть голов. У команды одинаковые показатели с Гнабри.
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