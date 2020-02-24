«ПСЖ» после Дортмунда: 7 голов на двоих с «Бордо», дичайший фейл Рико, 200-й гол Кавани

«ПСЖ» на неделе проиграл дортмундской «Боруссии», а в матче чемпионата с трудом выиграл у «Бордо». Счет 4:3 в пользу парижан, дублем отличился Маркиньос.

Первый гол у «ПСЖ» в этой игре забил Эдинсон Кавани. Мяч стал 200-м за «ПСЖ» во всех турнирах, форварду понадобилось для этого 298 матчей. Кавани – лучший бомбардир в истории «ПСЖ».

200-го гола он ждал с начала февраля, когда забил 199-й «Лиону». Он отыграл два полных матча с «Дижоном» и «Амьеном», где «ПСЖ» забил десять голов, но сам Кавани отличился только сейчас.

«Это особенный момент и повод вспомнить прошлое: дни тренировок, дни разочарований, – сказал после игры Кавани. – Но это просто гол, который не принес нам трофей».