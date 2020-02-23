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#АПЛ #Футбол #Эвертон #Арсенал

«Арсенал» и «Эвертон» забили голы на первых минутах обоих таймов. Это третий случай в истории АПЛ

23 февраля, 21:19

На 49-й секунде матча голом отметился Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»). На 46-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

До этого подобное случалось в двух матчах АПЛ:

  • Январь 1996 года. «Ньюкасл» – «Арсенал»
  • Март 2001 года. «Чарльтон» – «Лидс»

Гол «Эвертона» – отдельный шедевр:

Официальный сайт АПЛ

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