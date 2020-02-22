«Ман Сити» четыре раза подряд не забил пенальти в АПЛ. Пробовали четыре разных игрока

«Вулверхэмптон» – «Ман Сити» (не забил Стерлинг)

«Шеффилд Юнайтед» – «Ман Сити» (не забил Жезус)

«Тоттенхэм» – «Ман Сити» (не забил Гюндоган)

«Лестер» – «Ман Сити» (не забил Агуэро)

Последний реализованный пенальти в АПЛ был у «Ман Сити» 21 декабря. Тогда «МС» выиграл у «Лестера» со счетом 3:1. Один из мячей с одиннадцатиметрового забил Гюндоган.

Новая игра с «Лестером» принесла достижение Касперу Шмейхелю. Он отбил четвертый пенальти в АПЛ – это больше, чем в карьере его отца.