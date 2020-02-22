Оливье Жиру
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#Оливье Жиру #Футбол #АПЛ #Челси #Тоттенхэм

Любой выход Жиру в старте означает его участие в голах «Челси»

22 февраля 2020, 16:20

Оливье Жиру вышел в стартовом составе «Челси» впервые с ноября. Уже в первом тайме матча с «Тоттенхэмом» он забил свой первый мяч в сезоне АПЛ. Opta пишет, что Жиру принимал участие в 14 голах «Челси» во всех турнирах за 14 игр, где выходил с первых минут. Он забил 10 голов и отдал четыре голевых паса.

  • Это только седьмая игра Жиру в сезоне АПЛ. Его среднее игровое время – 36 минут за матч.
  • Зимой Жиру интересовались «Лацио» и «Тоттенхэм». Он отказал и публично ответил: «Я полностью сосредоточен на «Челси». Хочу повысить игровое время и поехать на Евро».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Так Жиру играл в прошлом сезоне
Жиру выиграл для «Челси» Лигу Европы. Его успех – диво
Жиру – царь в Лиге Европы и ноль в АПЛ. Как такое возможно?
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