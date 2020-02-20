Миньоле отдал голевой пас и повторил достижение Гильерме в Лиге Европы

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле отдал голевую передачу в матче против «МЮ». Opta пишет, что этот ассист стал первым с 2015 года для всех вратарей в турнире. До Миньоле голевым пасом отмечался вратарь «Локомотива» Гильерме. Было это в матче «Локомотива» и «Спортинга» (3:1) в сентябре 2015-го. Тогда Гильерме ассистировал Ниассу в моменте с третьим голом «Локомотива».