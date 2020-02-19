Эрлинг Холанд
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
ПСЖ
Холанд в ЛЧ – это про рекорды и бешеную результативность
19 февраля 2020, 10:09
«Боруссия» обыграла «ПСЖ» (2:1). А центральной фигурой матча стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Несколько фактов по теме игры Холанда:
- Это его первый матч за «Боруссию» в Лиге чемпионов. И сразу 2 гола.
- Холанд стал первым игроком, забивший за две команды в Лиге чемпионов за один сезон.
- У Холанда 10 голов в 7 матчах ЛЧ – и это рекорд результативности. Предыдущий (10 голов в 11 матчах) принадлежал Роберто Фирмино, Садьо Мане и Адриано.
- В определенный момент матча Холанд совершил 60-метровый спринт за 6,64 секунды. Мировой рекорд – 6,34 секунды.
- Для него матч с «ПСЖ» стал сотым в карьере. За это время он забил 60 голов (сделал 8 хет-триков).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые