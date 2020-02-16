Ливерпуль
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Садио Мане
Норвич
«Ливерпулю» нужно победить в 5 матчах, чтобы стать чемпионом АПЛ
16 февраля 2020, 10:22
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» (1:0), и после 26 тура у него 76 очков – это рекорд не только для Премьер-лиги, но для всех чемпионатов из топ-5 лиг. Благодаря этому результату «Ливерпуль» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне – ниже пятого места по итогам этого сезона АПЛ он уже не опустится.
Дополнительная причина гордиться «Ливерпулем» – Садио Мане. Для него гол в ворота «Норвича» стал сотым за время выступлений в Англии.
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