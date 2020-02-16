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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Садио Мане #Норвич

«Ливерпулю» нужно победить в 5 матчах, чтобы стать чемпионом АПЛ

16 февраля 2020, 10:22

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» (1:0), и после 26 тура у него 76 очков – это рекорд не только для Премьер-лиги, но для всех чемпионатов из топ-5 лиг. Благодаря этому результату «Ливерпуль» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне – ниже пятого места по итогам этого сезона АПЛ он уже не опустится.

Дополнительная причина гордиться «Ливерпулем» – Садио Мане. Для него гол в ворота «Норвича» стал сотым за время выступлений в Англии.

Немного о героях банды Юргена Клоппа:
Один из секретов «Ливерпуля» – ауты. Клопп нашел под них отдельного тренера (!), вычислил все цифры и сделал частью тактики
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
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