Эрлинг Холанд
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Футбол
Пако Алькасер
Боруссия Д
Холанд стал первым игроком, который забил 8 мячей в 5 стартовых матчах Бундеслиги
15 февраля 2020, 10:07
До этого по 7 мячей в 5 первых матчах в чемпионате Германии забивали Герт Дерфель (1963 год – играл в «Гамбурге») и Пако Алькасер (в 2018 году, когда приехал в дортмундскую «Боруссию»).
После перехода в «Боруссию» Холанд сыграл против «Аугсбурга», «Кельна», «Униона», «Байера» и «Айнтрахта». Интересно, что он не забил только «Байер» – тогда «Боруссия» впервые проиграла в этих пяти встречах. Во всех остальных матчах, когда Холанд забивал, «Боруссия» побеждала.
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