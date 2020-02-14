Кокорин точно в «Сочи». Странно, но об этом рассказал твиттер «Ахмата»

Официальный твиттер «Ахмата» опубликовал фото с товарищеского матча против «Сочи». Там клуб случайно слил развязку главного детектива зимы: Александр Кокорин смотрел игру вместе с Денисом Глушаковым.

Забавно, что за пару часов до этого «Зенит» опроверг, что Кокорин уехал на сбор «Сочи». «Ахмат» твит уже удалил, но мы сохранили скриншот.