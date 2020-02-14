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Кокорин точно в «Сочи». Странно, но об этом рассказал твиттер «Ахмата»
14 февраля, 18:48
Официальный твиттер «Ахмата» опубликовал фото с товарищеского матча против «Сочи». Там клуб случайно слил развязку главного детектива зимы: Александр Кокорин смотрел игру вместе с Денисом Глушаковым.
Забавно, что за пару часов до этого «Зенит» опроверг, что Кокорин уехал на сбор «Сочи». «Ахмат» твит уже удалил, но мы сохранили скриншот.
Еще одно подтверждение – фото в инстаграме Глушакова.
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