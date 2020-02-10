Златан Ибрагимович – самый возрастной автор гола в миланском дерби

Златан Ибрагимович отлично показал себя в первом тайме игры против «Интера». Он поучаствовал в обоих голах «Милана» – ассистировал Ребичу и забил сам. Во втором тайме «Интер» ответил четырьмя мячами и победил в матче. От этого Ибрагимович не лишился личного достижения: он стал самым возрастным бомбардиром в миланском дерби.

Нильс Лидхольм забивал «Интеру» за «Милан» в возрасте 38 лет и 43 дня. Ибрагимович оказался старше. Новый ориентир по возрасту – 38 лет и 129 дней.