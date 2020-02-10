Златан Ибрагимович
Серия А
Футбол
Милан
Интер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Златан Ибрагимович #Футбол #Серия А #Милан #Интер

Златан Ибрагимович – самый возрастной автор гола в миланском дерби

10 февраля 2020, 00:58

Златан Ибрагимович отлично показал себя в первом тайме игры против «Интера». Он поучаствовал в обоих голах «Милана» – ассистировал Ребичу и забил сам. Во втором тайме «Интер» ответил четырьмя мячами и победил в матче. От этого Ибрагимович не лишился личного достижения: он стал самым возрастным бомбардиром в миланском дерби.

Нильс Лидхольм забивал «Интеру» за «Милан» в возрасте 38 лет и 43 дня. Ибрагимович оказался старше. Новый ориентир по возрасту – 38 лет и 129 дней.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще одно мощное голевое достижение Златана
Златан против вечности: штампует голы четыре разных десятилетия подряд!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Златан Ибрагимович
#Футбол
#Серия А
#Милан
#Интер