Федор Смолов
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День рождения Смолова: отыграл 88 минут, ничем не отметился, зато «Сельта» победила
09 февраля 2020, 22:57
Федор Смолов впервые вышел в старте «Сельты» в свой день рождения (ему исполнилось 30) против «Севильи». Запомнился двумя ударами (один в створ, один мимо), двумя неудачными обводками и… всё.
Ну ладно, ладно. Федор еще три раза сфолил, один раз вернул мяч команде и отдал 12 точных передач (и 10 неточных). На 88 минуте его заменили.
А на 91-й «Сельта» забила победный гол и победила – 2:1.
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