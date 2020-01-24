В четырех из пяти матчей Кубка Испании вылетели команды Примеры. Среди них – «Атлетико» и «Бетис»

Всего же в 1/8 финала сыграют 10 клубов Примеры, еще шесть – представители Сегунды и Сегунды Б. Если бы в последний день матчей Кубка прошли все команды из Примеры, тогда в 1/8 финала из неэлитных дивизионов остались бы только «Сарагоса» (выбила «Мальорку») и «Тенерифе» (обыграл «Вальядолид»).

Интересно, что в прошлом розыгрыше Кубка Испании в 1/8 финала был только один клуб не из Примеры – хихонский «Спортинг», он на этой стадии и вылетел.

Жеребьевка состоится 24 января.