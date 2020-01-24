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В четырех из пяти матчей Кубка Испании вылетели команды Примеры. Среди них – «Атлетико» и «Бетис»
24 января, 10:51
23 января – хороший день для команд из Сегунды и Сегунды Б. В оставшихся пяти матчах 1/16 финала Кубка Испании они выбили четыре клуба из Примеры.
- «Эйбар» проиграл 1:3 «Бадахосу»;
- «Сельта» в овертайме уступила «Мирандесу» 1:2;
- «Бетис» пропустил на 118-й минуте и потом хуже «Райо Вальекано» исполнил пенальти;
- Наконец, «Атлетико» проиграл в овертайме «Культуралю» – клубу из третьей по силе лиги Испании.
Всего же в 1/8 финала сыграют 10 клубов Примеры, еще шесть – представители Сегунды и Сегунды Б. Если бы в последний день матчей Кубка прошли все команды из Примеры, тогда в 1/8 финала из неэлитных дивизионов остались бы только «Сарагоса» (выбила «Мальорку») и «Тенерифе» (обыграл «Вальядолид»).
Интересно, что в прошлом розыгрыше Кубка Испании в 1/8 финала был только один клуб не из Примеры – хихонский «Спортинг», он на этой стадии и вылетел.
Жеребьевка состоится 24 января.
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