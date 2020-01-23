Манчестер Юнайтед
АПЛ
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Манчестер Юнайтед #Футбол #АПЛ

«Бернли» выиграл у «МЮ» на «Олд Траффорд» – впервые с 1962 года

23 января, 10:22
  • В 24-м туре АПЛ «Бернли» обыграл «МЮ» – 2:0. Это первая победа для «Бернли» на «Олд Траффорд» с 1962 года.
  • «МЮ» пока на пятом месте в таблице АПЛ с 34 очками, но у «Вулверхэмптона» (тоже 34) матч в запасе.
  • Самое страшное в таблице – отрыв от лидера. У «Ливерпуля» сейчас на 30 (!) очков больше, чем у «МЮ». При этом у «Ливерпуля» две игры в запасе: если они их выиграют, то по очкам опередят «МЮ» в два раза.
  • С того момента, как Сульшера назначили постоянным тренером, «МЮ» проиграл больше матчей, чем выиграл – 12 против 11.
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
У «МЮ» сплошная грусть
Гляньте, насколько по-разному «Ливерпуль» и «МЮ» прожили эти пять лет
«МЮ» ругается с Райолой – и это должно волновать их больше, чем пятое место в таблице
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Манчестер Юнайтед
#Футбол
#АПЛ