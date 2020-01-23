Манчестер Юнайтед
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«Бернли» выиграл у «МЮ» на «Олд Траффорд» – впервые с 1962 года
23 января, 10:22
- В 24-м туре АПЛ «Бернли» обыграл «МЮ» – 2:0. Это первая победа для «Бернли» на «Олд Траффорд» с 1962 года.
- «МЮ» пока на пятом месте в таблице АПЛ с 34 очками, но у «Вулверхэмптона» (тоже 34) матч в запасе.
- Самое страшное в таблице – отрыв от лидера. У «Ливерпуля» сейчас на 30 (!) очков больше, чем у «МЮ». При этом у «Ливерпуля» две игры в запасе: если они их выиграют, то по очкам опередят «МЮ» в два раза.
- С того момента, как Сульшера назначили постоянным тренером, «МЮ» проиграл больше матчей, чем выиграл – 12 против 11.
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