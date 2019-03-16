Еременко отметился первыми голами после дисквалификации за употребление кокаина

Помните, как в сентябре 2016-го ЦСКА выдал огненный матч с «Байером» (2:2) в Лиге чемпионов? Тогда одним из голов отметился Роман Еременко, а потом он провалил допинг-тест. В ноябре Романа дисквалифицировали на два года.

Дальше он пытался заиграть в «Спартаке». Результативных действий в РПЛ Роман больше не совершал, но за «Ростов» сразу оформил дубль в игре с «Рубином».