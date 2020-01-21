Олег Матыцин
Олег Матыцин назначен министром спорта России
21 января, 20:40
Президент международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин стал министром спорта России.
Матыцин – бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Он – член Коллегии Министерства спорта, также – член Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации.
Матыцин – заслуженный тренер России по настольному теннису.
Новому министру российского спорта – 55 лет. На этом посту он сменил Павла Колобкова.
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