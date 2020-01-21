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Футбол
Лучшие клубные тренеры 2020 – версия автора
21 января, 09:36
30 лучших тренеров мира на январь 2020, по мнению Валеры Полевикова. В топ включены только клубные тренеры (среди безработных только те, чье последнее место работы – клуб).
- Юрген Клопп («Ливерпуль»)
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- Массимилиано Аллегри (без работы; «Ювентус»)
- Диего Симеоне («Атлетико»)
- Маурисио Почеттино (без работы; «Тоттенхэм»)
- Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
- Зинедин Зидан («Реал»)
- Эрик тен Хаг («Аякс»)
- Юлиан Нагельсманн («Лейпциг)
- Антонио Конте («Интер»)
- Маурицио Сарри («Ювентус»)
- Марселино Гарсия Тораль (без работы; «Валенсия»)
- Томас Тухель («ПСЖ»)
- Жорже Жезуш («Фламенго»)
- Марко Розе («Боруссия М»)
- Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»)
- Брендан Роджерс («Лестер»)
- Карло Анчелотти («Эвертон»)
- Марсело Бьелса («Лидс»)
- Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»)
- Хосе Бордалас («Хетафе»)
- Давид Вагнер («Шальке»)
- Люсьен Фавр («Боруссия Д»)
- Рафаэль Бенитес («Далянь Ифан»)
- Симоне Индзаги («Лацио»)
- Паулу Фонсека («Рома»)
- Давид Гийон («Реймс»)
- Виктор Гончаренко (ЦСКА)
- Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)
- Йиндржих Трпишовский («Славия»)
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