Роналду не попал в тройку лучших нападающих в команде года – УЕФА поменяла схему на 4-2-4

ESPN утверждает, что УЕФА специально изменила схему на 4-2-4, когда узнала, что Роналду занял только четвертое место в голосовании за нападающих. Таким образом его удалось включить в общую команду – вместе с Мане, Левандовски и Месси.

Мы посмотрели, какие схемы использовала УЕФА в предыдущих годах – 4-2-4 там и правда нет.