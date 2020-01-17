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Роналду не попал в тройку лучших нападающих в команде года – УЕФА поменяла схему на 4-2-4

17 января 2020, 10:37

УЕФА представила команду 2019 года по результатам голосования фанатов. Голосование шло в отдельных линиях – нападение, полузащита, защита и вратарь, но итоговая схема получилась немного странной – 4-2-4.

ESPN утверждает, что УЕФА специально изменила схему на 4-2-4, когда узнала, что Роналду занял только четвертое место в голосовании за нападающих. Таким образом его удалось включить в общую команду – вместе с Мане, Левандовски и Месси.

Мы посмотрели, какие схемы использовала УЕФА в предыдущих годах – 4-2-4 там и правда нет.

 

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