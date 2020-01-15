Криштиану заболел синуситом. Чем-чем?!

15 января «Ювентус» играет в Кубке Италии с «Удинезе», но Криштиану Роналду не попал даже на скамейку запасных. Отсутствие объяснили в твиттере клуба – у Криштиану синусит.

Что за синусит?

Чаще всего он возникает из-за вирусов или бактерий и по симптомам похож на насморк, осложнением которого часто является. Воспаляются слизистые в околоносовых пазухах носа – это сопровождается большим количеством слизи, затрудненным дыханием и сильным отеком.

Иногда бывают и другие симптомы – повышенная температура, боль в голове.

Сколько он пропустит?

Обычно безоперационное лечение длится около недели – время нужно, чтобы разобраться с возбудителем заболеванием (бактерии или вирусы) и промыть околоносовые пазухи.

Операция чаще всего назначается на запущенных стадиях заболевания – мы сомневаемся, что тут до этого дойдет, так как в футбольных клубах тщательно следят за здоровьем футболистов и быстро начинают лечение.