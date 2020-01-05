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Парень из четвертой лиги троллил Стоунза, а потом забил «Ман Сити»
05 января 2020, 00:34
«Я бы играл против Джона Стоунза каждую неделю. И забивал бы по 40 мячей за сезон!», – рассказывал в твиттере форвард «Порт Вейла» Том Поуп. Ту историю мы подробно описывали вот здесь.
«Порт Вейл» и «Ман Сити» встретились в Кубке Англии. Стоунз и Поуп были на поле. По командам все получилось однозначно: «Ман Сити» разгромно выиграл со счетом 4:1.
В личном противостоянии со Стоунзом проявил себя уже Поуп. Он все-таки забил в ворота «Ман Сити», а потом оптимистично выступил в твиттере: «Это уже больше похоже на 50 голов за сезон».
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