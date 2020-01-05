Том Поуп
Кубок Англии
Футбол
Джон Стоунз
Манчестер Сити
Порт Вейл
Поделиться:
Комментарии:
0
#Том Поуп #Футбол #Манчестер Сити #Кубок Англии #Джон Стоунз #Порт Вейл

Парень из четвертой лиги троллил Стоунза, а потом забил «Ман Сити»

05 января 2020, 00:34

«Я бы играл против Джона Стоунза каждую неделю. И забивал бы по 40 мячей за сезон!», – рассказывал в твиттере форвард «Порт Вейла» Том Поуп. Ту историю мы подробно описывали вот здесь.

«Порт Вейл» и «Ман Сити» встретились в Кубке Англии. Стоунз и Поуп были на поле. По командам все получилось однозначно: «Ман Сити» разгромно выиграл со счетом 4:1.

В личном противостоянии со Стоунзом проявил себя уже Поуп. Он все-таки забил в ворота «Ман Сити», а потом оптимистично выступил в твиттере: «Это уже больше похоже на 50 голов за сезон».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Всегда отвечайте за свои слова
Летом форвард из 4-й лиги написал, что забил бы 40 голов, играя против Стоунза. Теперь они встретятся в Кубке Англии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Том Поуп
#Футбол
#Манчестер Сити
#Кубок Англии
#Джон Стоунз
#Порт Вейл