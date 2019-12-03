Летом форвард из 4-й лиги написал, что забил бы 40 голов, играя против Стоунза. Теперь они встретятся в Кубке Англии

В комментариях он подискутировал с Кертисом Вудхаусом – бывшим полузащитником «Шеффилд Юнайтед» и «Бирмингема». Оба пришли к мнению, что Стоунз недостаточно агрессивен для современного футбола. «Надеюсь, «Порт Вейл» попадет на «Сити» в следующем сезоне», – написал один из болельщиков.

Желание осуществилось – по итогам жеребьевки «Сити» сыграет дома с «Порт Вейлом» в период с 3 по 6 января, точной даты пока нет.

Твит Поупа тут же нашли. А он выдал следующий, сопроводив его улыбчивыми эмодзи:

«Этот твит был примерно полгода назад, а вы все его откопали. За эти полгода он здорово прогрессировал, думаю, он – лучший центральный защитник в мире».