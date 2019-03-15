Десятилетие России в плей-офф ЛЕ: выходили в 1/4 четыре раза, вылетали в 1/8 – 14 раз

В четвертьфинал ЛЕ за эти десять лет выходили:

ЦСКА в сезоне-2017/2018 (проиграл «Арсеналу»).

«Зенит» в сезоне-2014/2015 (проиграл «Севилье»).

«Рубин» в сезоне-2012/2013 (проиграл «Челси»).

«Спартак» в сезоне-2010/2011 (проиграл «Порту»).

Кто вылетал раньше четвертьфинала (с учетом только тех клубов, кто вообще проходил в плей-офф ЛЕ):

Сезон-2018/2019: «Зенит» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала.

Сезон-2017/2018: «Зенит» и «Локомотив» вылетели в 1/8 финала.

Сезон-2016/2017: «Ростов» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала.

Сезон-2015/2016: «Краснодар» и «Локомотив» вылетели в 1/8 финала.

Сезон-2014/2015: «Динамо» вылетело в 1/8 финала.

Сезон-2013/2014: «Рубин» вылетел в 1/16 финала, «Анжи» вылетел в 1/8 финала.

Сезон-2012/2013: «Зенит» и «Анжи» вылетели в 1/8 финала.

Сезон-2011/2012: «Рубин» и «Локомотив» вылетели в 1/16 финала.

Сезон-2010/2011: ЦСКА и «Зенит» вылетели в 1/8 финала.

Сезон-2009/2010: «Рубин» вылетел в 1/16 финала.

Итого за десять сезонов:

Вылетов в 1/16 финала – 4

Вылетов в 1/8 финала – 14

Вылетов в 1/4 финала – 4