Лев с неприличным жестом – поздравление с Рождеством от Златана. Похожее было год назад

«Я лев, а не человек. Лев все еще рычит», – утверждал Ибрагимович осенью. Львом он себя называл еще пару лет назад, играя в «МЮ». Темы со львами часто появляются и в его соцсетях.

Вот с такого поста начинался 2019-й – Ибра в шутку опубликовал фото толстого льва, намекая на отпуск.