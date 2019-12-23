В НБА впервые за 10 лет состоялся 30-очковый камбэк

«Торонто» играл матч против «Далласа» и в конце третьей четверти уступал в 30 очков, счет был 55:85 . По итогам трех четвертей разницу удалось чуть подправить – 63:86.

«Торонто» установил рекорд для клуба, набрав целых 47 очков в последней четверти. Он победил 47:21 и выиграл матч со счетом 110:107 . Позже подсчитали, что за отдельный временной отрезок в девять минут и две секунды «Торонто» серьезно перебросал соперника – 40:10.

По данным ESPN, это первый камбэк в 30 очков в регулярном сезоне за последние 10 лет . Интересно, что прежний похожий случай состоялся 10 лет и два дня назад – 21 декабря 2009-го «Сакраменто» уступал «Чикаго» в 35 очков в начале третьей четверти, но вырвал победу в концовке.

Для «Торонто» этот камбэк – рекордный. В декабре 2010-го клуб отыгрывал 25 очков у «Детройта».