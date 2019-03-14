«Зенит» запустил новый интерактивный канал Z+. Там покажут все матчи клуба в РПЛ

«Зенит» и «Газпром-медиа развлекательное телевидение» объявили о запуске нового онлайн-канала Z+. Чтобы получить доступ к прямому эфиру, нужно авторизоваться на сайте z.fc-zenit.ru.

На Z+ покажут матчи клуба в 4-часовом формате с таким наполнением: сама игра, спортивное шоу с блоггерами, дебаты экспертов, контент из внутренней жизни «Зенита».

Там можно посмотреть игру «Зенита» и «Спартака». Она стартует 17 марта в 17:30 по московскому времени.

Уже известно, что первыми гостями предматчевого шоу будут лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.