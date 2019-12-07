Владимир Федотов ушел из «Оренбурга»

В последнем туре 2019 года «Оренбург» проиграл «Тамбову» (0:3). А сразу же после этого матча стало известно об уходе главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова.

«Оренбург» на официальном сайте и в социальных еще не объявил об уходе Федотова. Но в интервью Sport24 об этом рассказал президент клуба Владимир Кияев: «Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество. Но жизнь движется вперед. Пытались ли уговорить его остаться? Он взрослый человек и сам принимает решение. Как получилось, так получилось. Это «Сочи»? Пускай он сам скажет, куда уходит».

Сейчас следующее место работы Федотова кажется очевидным явлением – «Сочи». Клуб совсем недавно расстался с Точилиным и теперь ищет нового тренера.

Свежий инсайд от журналиста Василия Конова: «Сочи» очень скоро объявит о назначении Федотова, «Оренбург» же будет тренировать Кирьяков.