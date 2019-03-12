Игнатьев рассказал о скандале с «Краснодаром». Ему не понравился контракт
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев недавно был переведен во вторую команду. Последний матч за «Краснодар» он сыграл 2,5 недели назад против «Ростова». После этого отыграл по одному тайму в двух матчах за «Краснодар-2».
По информации из различных СМИ, Игнатьев отказался от нового контракта, поэтому был отчислен во вторую команду. Сегодня о ситуации рассказал сам футболист.
«Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент.
Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2». Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал: «Может, дело не в этих неудачных переговорах… мало ли что натворил». Но потом понял, что других причин нет», – сказал Игнатьев в интервью RT.
На данный момент 20-летний Игнатьев связан с «Краснодаром» контрактом до 2021 года. По информации «СЭ», зарплата Игнатьева сейчас составляет 200 тысяч рублей в месяц.